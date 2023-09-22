Еврокубки

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире.

Коваль в Лиге Европы не сумел сдержать Лукаку. Михайличенко двумя ассистами за 8 минут приложился к феерии Динамо З в Лиге конференций. Ракув с Кочергиным не устоял против Аталанты в ЛЕ. Ливерпуль дожал команду украинца благодаря голу и ассисту Дарвина.

Украина

Сборная Украины сохранила позиции в новом рейтинге ФИФА.

Детектор лжи, публичная жеребьевка и открытый рейтинг арбитров – состоялось заседание владельцев клубов УПЛ. Суркис хвастался, судейством возмущены все – СМИ раскрыл итоги собрания. Английские клубы проиграли борьбу Динамо в попытке подписать два украинских таланта.

Наши за границей

Наставник Бенфики объявил вердикт Трубину после привезенного пенальти в матче Лиги чемпионов. Кривцов помог Интеру Майами разгромить Торонто – украинец стал одним из лучших, а Месси травмировался.

Коноплянка погряз в глубоком запасе румынского середняка – тренер Клужа объяснил игнор украинца. Экс-игрока сборной Украины перевели в дубль и хотят продать.