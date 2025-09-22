УПЛ

Металлист 1925 победил Полтаву и догнал Шахтер в таблице УПЛ.

ЛНЗ минимально победил Рух – Пономарев продлил рекордную проигрышную серию своей бывшей команды.

Эпицентр и Кривбасс устроили сумасшествие в Тернополе – 9 мячей и тяжелая травма Супряги после гола, которого ждали 5 лет.

Топ-чемпионаты

Арсенал вырвал ничью против Ман Сити на 90+3 – Артета джокерами сломал "автобус" Гвардиолы, который целовал арбитра.

Барселона разгромила Хетафе – Ферран Торрес оформил дубль, Рашфорд отдал ассист.

Рома переиграла Лацио на выезде впервые за 9 лет – Довбик растворился на поле, безумное расточительство обидчика Динамо.

УЕФА может исключить еще одну страну из соревнований – обидчик Динамо рискует остаться без Лиги Европы.

Украинцы за границей

Марсель – ПСЖ: матч Забарного официально перенесли – известны дата и время встречи.

Украинец продолжает феерить в Барселоне – оформил дубль и отдал топовый ассист (ВИДЕО).