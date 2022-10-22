Украина

Артем Довбик достиг согласия со СК Днепр-1 по поводу своего трансфера – для потенциальных покупателей есть один нюанс.

Михаил Мудрик заинтересовал Моуринью – "Особенный" хочет оформить трансфер летом, но есть разногласия с Шахтером в цене.

Мир

Ювентус разгромил Эмполи, впервые за сезон одержав две подряд победы в Серии А. Туринцы забили сопернику четыре "сухих" мяча в чемпионате впервые с декабря 2020-го, когда команду еще тренировал Андреа Пирло.

ЧМ-2022:иранские футболисты просят ФИФА выбросить сборную из турнира из-за беспредела властей в своей стране.

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси заговорил о завершении карьеры – ЧМ-2022 может стать решающим. А вот Франк Рибери уже простился с футболом и начал карьеру менеджера.

Украинцы за границей

Андрей Шевченко получил награду Golden Boy Career – итальянский портал отметил приверженность легенде Украины.

Николай Кухаревич отметился дебютным голом за Хиберниан в дуэли украинцев – форварду уже посвящают стихи.

Руслан Малиновский остается приоритетом для именитого участника Лиги чемпионов.

Роман Яремчук заработал для Бенфики приятный бонус – португальцы получили за украинца дополнительные деньги.