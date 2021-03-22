Главные новости 21 марта: Шахтер обеспечил Динамо чемпионский отрыв, новый форвард в сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 21 марта.
Украина
Очередной тур УПЛ продолжился матчами лидеров. Динамо не без проблем разгромило Рух. Шахтер сенсационно проиграл Львову в феерическом матче с пятью голами. Заря неожиданно уступила Колосу.
Скандал с Тайсоном получил новые подробности, Шахтер в поисках замены бразильцу контактировал с бывшей звездой команды.
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда из УПЛ – "сине-желтые" понесли серьезные потери перед стартом отбора к ЧМ
Мир
Атлетико благодаря Суаресу дожал Алавес, а вот Барселона устроила погром, забив Реалу Сосьедад шесть голов.
Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии, проиграв Лестеру. Челси вышел в полуфинал. Вест Хэм не смог удержать победу над Арсеналом, имея преимущество в три гола.
Ювентус сенсационно проиграл команде Филиппо Индзаги. Милан вырвал победу над Фиорентиной, а Гаттузо деклассировал Фонсеку.
ПСЖ перестрелял Лион и возглавил Лигу 1: шесть голов, дубль Мбаппе, камбэк Неймара.
Украинцы за рубежом
Аталанта обыграла Верону: Руслан Малиновский оформил гол+ассист, а Виктор Коваленко дебютировал за бергамасков.
Богдан Михайличенко удачно вернулся в основу Андерлехта – украинец принял участие в двух голевых атаках и поспособствовал разгрому.
Эрик Шуранов феерично дебютировал в старте Нюрнберга: первый гол, MVP матча и роскошная статистика