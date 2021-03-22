Украина

Очередной тур УПЛ продолжился матчами лидеров. Динамо не без проблем разгромило Рух. Шахтер сенсационно проиграл Львову в феерическом матче с пятью голами. Заря неожиданно уступила Колосу.

Скандал с Тайсоном получил новые подробности, Шахтер в поисках замены бразильцу контактировал с бывшей звездой команды.

Шевченко довызвал в сборную Украины форварда из УПЛ – "сине-желтые" понесли серьезные потери перед стартом отбора к ЧМ

Мир

Атлетико благодаря Суаресу дожал Алавес, а вот Барселона устроила погром, забив Реалу Сосьедад шесть голов.

Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии, проиграв Лестеру. Челси вышел в полуфинал. Вест Хэм не смог удержать победу над Арсеналом, имея преимущество в три гола.

Ювентус сенсационно проиграл команде Филиппо Индзаги. Милан вырвал победу над Фиорентиной, а Гаттузо деклассировал Фонсеку.

ПСЖ перестрелял Лион и возглавил Лигу 1: шесть голов, дубль Мбаппе, камбэк Неймара.

Украинцы за рубежом

Аталанта обыграла Верону: Руслан Малиновский оформил гол+ассист, а Виктор Коваленко дебютировал за бергамасков.

Богдан Михайличенко удачно вернулся в основу Андерлехта – украинец принял участие в двух голевых атаках и поспособствовал разгрому.

Эрик Шуранов феерично дебютировал в старте Нюрнберга: первый гол, MVP матча и роскошная статистика