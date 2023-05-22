Главные новости 21 мая: Ребров получил преемника и может идти в сборную, спекуляции вокруг тренерского кресла Шахтера
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 21 мая.
Украина
Инсайдеры распространили информацию, что Шахтер якобы планирует перемены на тренерском мостике, пригласив ван Луэвена вместо Йовичевича. Дарио Срна оперативно развеял эти слухи.
Львов официально вылетел из УПЛ – Рух нанес соседям 10-е подряд поражение и улучшил свои шансы остаться в элите.
Заря потеряла лидера на решающие матчи сезона.
Мир
Боруссия Д в большинстве разбила Аугсбург и обошла Баварию на вершине Бундеслиги – до Салатницы остался один шаг.
Реал в скандальном матче проиграл Валенсии, опустившись на третью позицию – Винисиус получил дебютное удаление в Мадриде.
Де Дзерби оформил исторический выход в еврокубки – дубль 18-летней звезды и помощь VAR принесли выстраданный триумф.
Наполи одержал историческую победу, в безумной концовке перестреляв Интер – миланцы более тайма провели в меньшинстве.
Украинцы за границей
Кочергин пушечным дублем прервал серию поражений чемпиона Польши. Видео красивых голов украинца поразили комментатора.
Аль-Айн уже определился, кто заменит Реброва в должности главного тренера. Тем временем пока еще команда украинского специалиста вышла в финал Кубка лиги.
Ман Сити чудом обыграл Челси – фланг Мудрика был лучшим, но есть нюанс, батл украинца с Холандом, подвиги вратаря.