Украина

Инсайдеры распространили информацию, что Шахтер якобы планирует перемены на тренерском мостике, пригласив ван Луэвена вместо Йовичевича. Дарио Срна оперативно развеял эти слухи.

Львов официально вылетел из УПЛ – Рух нанес соседям 10-е подряд поражение и улучшил свои шансы остаться в элите.

Заря потеряла лидера на решающие матчи сезона.

Мир

Боруссия Д в большинстве разбила Аугсбург и обошла Баварию на вершине Бундеслиги – до Салатницы остался один шаг.

Реал в скандальном матче проиграл Валенсии, опустившись на третью позицию – Винисиус получил дебютное удаление в Мадриде.

Де Дзерби оформил исторический выход в еврокубки – дубль 18-летней звезды и помощь VAR принесли выстраданный триумф.

Наполи одержал историческую победу, в безумной концовке перестреляв Интер – миланцы более тайма провели в меньшинстве.

Украинцы за границей

Кочергин пушечным дублем прервал серию поражений чемпиона Польши. Видео красивых голов украинца поразили комментатора.

Аль-Айн уже определился, кто заменит Реброва в должности главного тренера. Тем временем пока еще команда украинского специалиста вышла в финал Кубка лиги.

Ман Сити чудом обыграл Челси – фланг Мудрика был лучшим, но есть нюанс, батл украинца с Холандом, подвиги вратаря.