Главные новости 21 июля: Украина держит позицию в рейтинге ФИФА, еще один новичок Шахтера, Коноплянка выбрал клуб
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 21 июля.
Украина
Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА – невероятный скачок финалиста Кубка КОНКАКАФ.
Кубок Украины: состоялась первая жеребьевка турнира – Маркевич, претенденты на УПЛ и дебютанты узнали соперников.
Сергей Ребров прекратил сотрудничество с культовым агентом. Интересы наставника сборной Украины будет представлять "серый кардинал" УПЛ.
Трансферы
Шахтер объявил о трансфере 18-летнего бразильца. Он уже присоединился к команде на сборах в Нидерландах.
Евгений Коноплянка согласовал контракт с новым клубом – украинец остается в Европе.
Динамо отклонило солидное предложение от клуба Серии А по кандидату в сборную Украины. Правда, у Игоря Суркиса другое мнение – президент Динамо считает такое предложение унизительным.
Денис Гармаш получил шокирующий вариант продолжения карьеры – ветеран может воссоединиться с двумя экс-динамовцами.
Руслан Малиновский получил звездного одноклубника. Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из Челси в Марсель.
Динамо интересуется полузащитником из бразильской Серии А – источник назвал потенциальную сумму трансфера.
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Звезда ПСЖ стал жертвой дерзкого преступления – чемпиона Европы связали и раздели. Тем временем клуб не взял Килиана Мбаппе в турне по Японии – намек на трансфер главной звезды, который отказывается продлевать контракт.