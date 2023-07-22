Украина

Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА – невероятный скачок финалиста Кубка КОНКАКАФ.

Кубок Украины: состоялась первая жеребьевка турнира – Маркевич, претенденты на УПЛ и дебютанты узнали соперников.

Сергей Ребров прекратил сотрудничество с культовым агентом. Интересы наставника сборной Украины будет представлять "серый кардинал" УПЛ.

Трансферы

Шахтер объявил о трансфере 18-летнего бразильца. Он уже присоединился к команде на сборах в Нидерландах.

Евгений Коноплянка согласовал контракт с новым клубом – украинец остается в Европе.

Динамо отклонило солидное предложение от клуба Серии А по кандидату в сборную Украины. Правда, у Игоря Суркиса другое мнение – президент Динамо считает такое предложение унизительным.

Денис Гармаш получил шокирующий вариант продолжения карьеры – ветеран может воссоединиться с двумя экс-динамовцами.

Руслан Малиновский получил звездного одноклубника. Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из Челси в Марсель.

Динамо интересуется полузащитником из бразильской Серии А – источник назвал потенциальную сумму трансфера.

Идеальный союз Реала, МЮ дорос до нового голкипера, отличная работа боссов Зинченко – обзор лучших трансферов лета-2023.

Другие главные события

Криштиану Роналду снова опозорился. Аль-Наср снова потерпел разгромное поражение, экс-одноклубник португальца эффектно забил.

Звезда ПСЖ стал жертвой дерзкого преступления – чемпиона Европы связали и раздели. Тем временем клуб не взял Килиана Мбаппе в турне по Японии – намек на трансфер главной звезды, который отказывается продлевать контракт.