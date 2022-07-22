Украина

Ворскла ярко победила АИК в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций. Шедевр Челядина украсил дебют Скрипника.

Шахтер официально завершил подписание Тотовицкого . Хавбек вернулся в родной клуб.

Лицензии телеканалов Ахметова были аннулированы: "Футболы" окончательно прекратили вещание.

Зинченко в Арсенал

Зинченко скоро станет игроком Арсенала после 6 лет в Манчестер Сити. Александр уже находится в лагере "канониров". Впрочем, трансфер задерживается. Артета объяснил почему.

Зинченко провоцирует трансферный треугольник между Ман Сити, Арсеналом и Брайтоном. Гвардиола рассказал, как Сити может компенсировать потерю украинца .

Мир

Умер один из лучших бомбардиров сборной Германии, бравший две медали чемпионатов мира.

Состоялся ряд товарищеских матчей с участием топ-клубов: Эвертон опозорился, победы Арсенала и Манчестер Сити, драматическое поражение Челси.