Главные новости 21 июля: победа Ворсклы в Лиге конференций, трансфер Шахтера, задержка перехода Зинченко
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 21 июля.
Украина
Ворскла ярко победила АИК в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций. Шедевр Челядина украсил дебют Скрипника.
Шахтер официально завершил подписание Тотовицкого. Хавбек вернулся в родной клуб.
Лицензии телеканалов Ахметова были аннулированы: "Футболы" окончательно прекратили вещание.
Зинченко в Арсенал
Зинченко скоро станет игроком Арсенала после 6 лет в Манчестер Сити. Александр уже находится в лагере "канониров". Впрочем, трансфер задерживается. Артета объяснил почему.
Зинченко провоцирует трансферный треугольник между Ман Сити, Арсеналом и Брайтоном. Гвардиола рассказал, как Сити может компенсировать потерю украинца.
Мир
Умер один из лучших бомбардиров сборной Германии, бравший две медали чемпионатов мира.
Состоялся ряд товарищеских матчей с участием топ-клубов: Эвертон опозорился, победы Арсенала и Манчестер Сити, драматическое поражение Челси.
Ливерпуль разбил РБ Лейпциг в спарринге основных составов. Нуньес оформил покер за тайм и закрыл роты критиков. Бавария разнесла команду Руни со счетом 6:2, а Мане и Де Лигту понадобились считанные минуты, чтобы забить дебютные мячи.