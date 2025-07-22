Главные новости 21 июля: новый украинец в Ла Лиге, следующие соперники Динамо, Шахтера и других клубов УПЛ в еврокубках
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 21 июля.
Еврокубки
Динамо официально узнало второго соперника в квалификации Лиги чемпионов. Все результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ.
Шахтер получил следующего соперника в отборе Лиги Европы – нежелательный сценарий для Динамо. Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЕ – Шахтер и Динамо вышли на разных по силе соперников.
Полесье, Шахтер и Александрия получили соперников в квалификации Лиги конференций.
Хамрун – Динамо: пресс-конференция Шовковского – о потерях Динамо, отсутствии Торреса в заявке и сокрушительном сопернике.
Трансферы
Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, который выступает в ЛЧ.
МЮ официально отдал 75 млн за четвертого бомбардира АПЛ – клуб украинца после тренера и капитана потерял главную звезду.
Лучший бомбардир Серии А официально перебрался в Саудовскую Аравию за 65 млн евро – зарплата космическая.
Динамо официально отдало сына Саленко в другой клуб УПЛ.
Арнаутович официально перешел к друзьям России – он разбогатеет и получит должность в клубе после завершения карьеры.
Украинцы за рубежом
Бенфика готова продать Трубина ради провального одноклубника Мудрика.
Мудрик получил унизительную роль в Челси – дисквалифицированного украинца все же "заявили" на одну лигу.