Еврокубки

Динамо официально узнало второго соперника в квалификации Лиги чемпионов. Все результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ.

Шахтер получил следующего соперника в отборе Лиги Европы – нежелательный сценарий для Динамо. Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЕ – Шахтер и Динамо вышли на разных по силе соперников.

Полесье, Шахтер и Александрия получили соперников в квалификации Лиги конференций.

Хамрун – Динамо: пресс-конференция Шовковского – о потерях Динамо, отсутствии Торреса в заявке и сокрушительном сопернике.

Трансферы

Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, который выступает в ЛЧ.

МЮ официально отдал 75 млн за четвертого бомбардира АПЛ – клуб украинца после тренера и капитана потерял главную звезду.

Лучший бомбардир Серии А официально перебрался в Саудовскую Аравию за 65 млн евро – зарплата космическая.

Динамо официально отдало сына Саленко в другой клуб УПЛ.

Арнаутович официально перешел к друзьям России – он разбогатеет и получит должность в клубе после завершения карьеры.

Украинцы за рубежом

Бенфика готова продать Трубина ради провального одноклубника Мудрика.

Мудрик получил унизительную роль в Челси – дисквалифицированного украинца все же "заявили" на одну лигу.