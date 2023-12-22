Суперлига "ожила"

Суд Европейского Союза отменил запреты ФИФА и УЕФА, дав организаторам Суперлиги "зеленый свет" Те уже готовят формат на дебютный сезон 2025/26 с 64 участниками.

Правда, набрать достаточное количество статусных команд "революционерам" будет непросто. Именитые клубы из разных уголков Европы сразу открестились от проекта Флорентино Переса. Среди них есть украинские.

Украинские легионеры

Артем Довбик продолжает тянуть на себе Жирону, пока Виктор Цыганков лечится. Украинский бомбардир забил в третьем матче подряд и 11 раз в чемпионате. Этого хватило только для ничьей на поле Бетиса.

Как и обещал Карло Анчелотти, Андрей Лунин отсидел в запасе встречу Реала против Алавеса. Кепа без особых подвигов отстоял на "ноль", а мадридцы вырвали победу в компенсированное время.

Анатолия Трубина выпустили играть в Кубке португальской лиги против представителя низшего дивизиона. Кипер Бенфики пропустил, но "орлы" с разгромной победой уверенно пробились в плей-офф.

Сборная Украины

Команда Реброва сохранила 22 место в последнем за 2023 год рейтинге ФИФА. Тройка лидеров неизменна.