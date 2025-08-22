УПЛ

Новичок УПЛ усилился экс-игроком Шахтера – его бывший клуб отказался от участия в Первой лиге.

Суд отклонил жалобу СК Днепр-1 относительно трансфера лидера Динамо – придется заплатить Шахтеру.

Лидер Полесья получил травму, а голкипер сборной Украины сломал руку.

Динамо дозаявило четырех игроков перед игрой с Маккаби, а Ракицкий отметился капитанским поступком, помог Черноморцу за свой счет.

Шахтер принял юридические меры против игрока, который сбежал в Россию.

Еврокубки

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций.

Шахтер едва не опозорился с Серветтом, спасши ничью в Лиге конференций – Бондарь закрыл рот ценным бразильцам.

Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красная экс-игрока ПСЖ.

Лига Европы: дождь помешал Игнатенко и Кухаревичу отыграться, невероятная активность корейца в Польше.

Лига Европы: обидчик Шахтера одержал волевую победу благодаря стандартам, успешный вечер для скандинавов.

Лига конференций: Кристал Пэлас без главной звезды обыграл норвежцев, победа команды Кочергина, эпическая битва британцев.

Лига конференций: команда украинцев сенсационно обыграла экс-конкурента Довбыка, неожиданная осечка Бешикташа.

Лига конференций: Русенборг вырвал победу над Майнцем, разгром с хоккейным счетом и триумф жертвы Динамо.

Украинцы за границей

Английский клуб подписал игрока сборной Украины и сменил свой флаг в Твиттере на желто-голубой.

Лунин отреагировал на переговоры Куртуа и Реала по поводу нового контракта: "Я собираюсь отдать все".

Маркевич дал совет Довбику и назвал клуб, который подойдет украинцу.