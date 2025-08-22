Главные новости 21 августа: фиаско Динамо и Полесья в еврокубках, отскок Шахтера, очередной украинец в Англии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 21 августа
УПЛ
Новичок УПЛ усилился экс-игроком Шахтера – его бывший клуб отказался от участия в Первой лиге.
Суд отклонил жалобу СК Днепр-1 относительно трансфера лидера Динамо – придется заплатить Шахтеру.
Лидер Полесья получил травму, а голкипер сборной Украины сломал руку.
Динамо дозаявило четырех игроков перед игрой с Маккаби, а Ракицкий отметился капитанским поступком, помог Черноморцу за свой счет.
Шахтер принял юридические меры против игрока, который сбежал в Россию.
Еврокубки
Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций.
Шахтер едва не опозорился с Серветтом, спасши ничью в Лиге конференций – Бондарь закрыл рот ценным бразильцам.
Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красная экс-игрока ПСЖ.
Лига Европы: дождь помешал Игнатенко и Кухаревичу отыграться, невероятная активность корейца в Польше.
Лига Европы: обидчик Шахтера одержал волевую победу благодаря стандартам, успешный вечер для скандинавов.
Лига конференций: Кристал Пэлас без главной звезды обыграл норвежцев, победа команды Кочергина, эпическая битва британцев.
Лига конференций: команда украинцев сенсационно обыграла экс-конкурента Довбыка, неожиданная осечка Бешикташа.
Лига конференций: Русенборг вырвал победу над Майнцем, разгром с хоккейным счетом и триумф жертвы Динамо.
Украинцы за границей
Английский клуб подписал игрока сборной Украины и сменил свой флаг в Твиттере на желто-голубой.
Лунин отреагировал на переговоры Куртуа и Реала по поводу нового контракта: "Я собираюсь отдать все".
Маркевич дал совет Довбику и назвал клуб, который подойдет украинцу.