Главные новости 21 апреля: Ребров прервал молчание о работе в сборной Украины, эффектная осечка Арсенала
Футбол 24 презентует дайджест главных новостей за пятницу, 21 апреля.
Сергей Ребров
В СМИ появились новые слухи, что наставник Аль-Айна якобы получил вариант продолжения карьеры во главе сенсации ЧМ-2022.
Сам Ребров выступил с заявлением, в котором объяснил свою позицию по поводу должности главного тренера сборной Украины. Также Сергей Станиславович нашел альтернативные варианты своей кандидатуре.
В заключение Ребров разъяснил, в чем заключалась его помощь Руслану Ротаню перед матчем Украины против сборной Англии
Украина
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Мир
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