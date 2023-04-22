Сергей Ребров

В СМИ появились новые слухи, что наставник Аль-Айна якобы получил вариант продолжения карьеры во главе сенсации ЧМ-2022.

Сам Ребров выступил с заявлением, в котором объяснил свою позицию по поводу должности главного тренера сборной Украины. Также Сергей Станиславович нашел альтернативные варианты своей кандидатуре.

В заключение Ребров разъяснил, в чем заключалась его помощь Руслану Ротаню перед матчем Украины против сборной Англии

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