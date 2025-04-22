Главные новости 21 апреля: Цыганков рискует вылететь, Судакова торгует клуб АПЛ, смерть Папы и отмена матчей Серии А
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 21 апреля.
Украина
Судаков имеет не один вариант ухода из Шахтера – на звезду "горняков" претендует клуб АПЛ с украинцем, заявление Палкина.
ЛНЗ определился с судьбой Григорчука после ухода двух менеджеров – источник раскрыл подробности
Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока Шахтера и уже готовится сделать предложение.
Украинский тренер покинул клуб из Казахстана – под его руководством команда выиграла Кубок страны.
Ингулец проведет домашний матч с Александрией на поле соперника.
Мир
Серия А отменила матчи из-за смерти Папы Римского из-за смерти Папы Римского – понтифик был фанатом Сан-Лоренцо и получал критику от Марадоны.
Бетис уверенно победил Жирону – ошибка Цыганкова вылилась в пропущенный гол, каталонцы близки к зоне вылета.
Ноттингем легко победил Тоттенхэм и вернулся на третью строчку АПЛ.
Команда Таловеров победила претендента на АПЛ и сохраняет шансы остаться в Чемпионшипе.
Байер официально дал ответ по уходу Алонсо, озвучив дату дедлайна.
Три гола после 85 минуты: украинец в Европе принес драматическую ничью – небывалая развязка.