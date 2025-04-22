Цыганков ошибся, а Жирона снова проиграла / Ла Лига

Украина

Судаков имеет не один вариант ухода из Шахтера – на звезду "горняков" претендует клуб АПЛ с украинцем, заявление Палкина.

ЛНЗ определился с судьбой Григорчука после ухода двух менеджеров – источник раскрыл подробности

Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока Шахтера и уже готовится сделать предложение.

Украинский тренер покинул клуб из Казахстана – под его руководством команда выиграла Кубок страны.

Ингулец проведет домашний матч с Александрией на поле соперника.

Мир

Серия А отменила матчи из-за смерти Папы Римского из-за смерти Папы Римского – понтифик был фанатом Сан-Лоренцо и получал критику от Марадоны.

Бетис уверенно победил Жирону – ошибка Цыганкова вылилась в пропущенный гол, каталонцы близки к зоне вылета.

Ноттингем легко победил Тоттенхэм и вернулся на третью строчку АПЛ.

Команда Таловеров победила претендента на АПЛ и сохраняет шансы остаться в Чемпионшипе.

Байер официально дал ответ по уходу Алонсо, озвучив дату дедлайна.

Три гола после 85 минуты: украинец в Европе принес драматическую ничью – небывалая развязка.