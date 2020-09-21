Украина

Завершился третий тур Премьер-лиги. Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти. Луганчане набрали первые очки в сезоне. Виктор Скрипник похвалил своих подопечных за такой результат, а Луиш Каштру признал итог закономерным.

Колос между еврокубками полурезервным составом удержал победу над Рухом – Евгений Селезнев отметил возвращение в УПЛ ассистом из офсайда. Олимпик разгромил Минай благодаря скандальному голу и дублю Шахаба. Победители закрепились в верхней части турнирной таблицы.

Динамо отказалось от нового предложения Болоньи по Супряге, однако появилась информация, что итальянцы улучшат предложение по молодому форварду.

Европа

Ливерпуль уверенно разбил Челси: Кепа подписал Лэмпарду приговор, Мане оформил дубль, а Тьягу прекрасно дебютировал. Смотрите видео голов и обзор центрального матча. Феноменальный покер Сона с участием Кейна принес Тоттенхэму яркую победу над Саутгемптоном.

Ювентус в первом матче Пирло разгромно победил Сампдорию – роскошный гол дебютанта и "бильярд" от Роналду. Реал стартовал в Примере сенсационной ничьей с Сосьедадом – Андрей Лунин начал сезон за спиной Куртуа. Украинский голкипер этого года настроен осуществить свою мечту.

Наши за границей

Роман Зозуля снова проиграл с Альбасете – команда украинца опустилась на дно Сегунды. Роман Григорчук потерпел неудачу в Беларуси – поражение от середняка и потеря лидерства.

Роман Безус рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Динамо – Гент имеет две потенциальные потери. Зато Роман Яремчук собирает комплименты от главного тренера.

Василий Кравец победно дебютировал за Лех – решающий гол был забит после появления украинца на поле. Николай Морозюк не помог Ризеспору избежать поражения от Касымпаши – неудачный матч для защитника.