Главные новости 20 сентября: Судаков забил в дебюте Моуринью, МЮ одолел Челси в игре с двумя удалениями, фиаско Жироны
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 20 сентября.
Украина
Колос и Верес не смогли выявить победителя – ковалёвцы не забили впервые в сезоне, а Полесье уверенно одолело Кудривку – Велетень забил дебютный гол за "волков".
Первая лига: Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец в центральном матче тура, спокойная победа Ворсклы.
Мир
Манчестер Юнайтед победил Челси и поднялся в топ-10 – удаление на 5-й минуте, ход "конем" Марески.
Криштиану дублем принес победу Аль-Насру в дерби, подвинув Бензема.
Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продолжил победную серию, Джуд Беллингем вернулся после травмы.
Мареска безжалостно добил 2 игроков Челси, которые оказались в ситуации Мудрика – за них платили более 100 млн евро.
Легендарный чемпион мира и победитель Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры.
Украинцы за рубежом
Ванат пережил ужас в дебюте на Монтильиви – Жирона вдевятером потерпела унижение, украинец почти не касался мяча.
Судаков сделал для Моуринью все – Жозе аж зафутболил бутылку, Трубина спасла "подруга", Бенфика с разгромом.
Дебютный гол Судакова и "сухая" игра Трубина в дебюте Моуринью в видеообзоре матча Авеш – Бенфика – 0:3.
Зинченко помог забить и сам привез гол из Бернли, Тоттенхэм спасся от поражения Брайтону, Лидс эффектно победил Вулвз.
Миколенко проиграл дерби с Ливерпулем – Виталий старался, но частично провинился в двух голах.