Украина

Колос и Верес не смогли выявить победителя – ковалёвцы не забили впервые в сезоне, а Полесье уверенно одолело Кудривку – Велетень забил дебютный гол за "волков".

Первая лига: Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец в центральном матче тура, спокойная победа Ворсклы.

Мир

Манчестер Юнайтед победил Челси и поднялся в топ-10 – удаление на 5-й минуте, ход "конем" Марески.

Криштиану дублем принес победу Аль-Насру в дерби, подвинув Бензема.

Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продолжил победную серию, Джуд Беллингем вернулся после травмы.

Мареска безжалостно добил 2 игроков Челси, которые оказались в ситуации Мудрика – за них платили более 100 млн евро.

Легендарный чемпион мира и победитель Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры.

Украинцы за рубежом

Ванат пережил ужас в дебюте на Монтильиви – Жирона вдевятером потерпела унижение, украинец почти не касался мяча.

Судаков сделал для Моуринью все – Жозе аж зафутболил бутылку, Трубина спасла "подруга", Бенфика с разгромом.

Дебютный гол Судакова и "сухая" игра Трубина в дебюте Моуринью в видеообзоре матча Авеш – Бенфика – 0:3.

Зинченко помог забить и сам привез гол из Бернли, Тоттенхэм спасся от поражения Брайтону, Лидс эффектно победил Вулвз.

Миколенко проиграл дерби с Ливерпулем – Виталий старался, но частично провинился в двух голах.