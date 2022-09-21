Национальная сборная

Сборная Украины сегодня сыграет против Шотландии. Анонс матча Лиги наций в скором времени появится на сайте. Хоть фаворитом считается соперник "сине-желтых", шансы на успех хорошие. Украина потеряла двух игроков, но у Шотландии также есть потери. Главный тренер сборной поделился ожиданиями от поединка.

Изоляция оккупантов

Россию официально выбросили с Евро-2024 – футбол будет чище еще на один цикл. А вот Беларусь была допущена к жеребьевке отбора.

УЕФА оштрафовал Александра Петракова из-за жалобы оккупантов. Андрей Ярмоленко потребовал тотальной изоляции России в футболе.

"Поеду на чемпионат мира под флагом Украины": Роберт Левандовски после разговора с Шевченко согласился на ответственную миссию.

Украина

Динамо могло подписать универсала сборной Гондураса, феерившего в еврокубке. Михаил Мудрик надеется покинуть Шахтер зимой – успех в Лиге чемпионов сделает Ахметова неумолимым.

Ультрас Шахтера погиб, обороняя "Азовсталь" от российских оккупантов. Роман Зозуля собирает 200 миллионов на "Футбольный Байрактар", а Зинченко и Ярмоленко уже присоединились к проекту.