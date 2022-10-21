Украина

Матчи украинской Премьер-лиги возвращаются в столицу. УПЛ получила разрешение на проведение встреч.

Поединок Шахтера в УПЛ снова перенесли . Шаран подтвердил изменения в графике и озвучил новую дату проведения поединка.

Аталанта хотела подписать Мудрика летом. Однако Михаил сейчас недоступен буквально для всех клубов Италии.

Скандал с Роналду

Криштиану досрочно покинул Олд Траффорд, отказавшись выходить на замену в матче с Тоттенхэмом. Тен Хаг наказал португальца отстранением от первой команды.

Пресса говорит, что Роналду близок к прощанию с Манчестер Юнайтед, а руководство клуба встало на сторону тренера. Футболист уже прокомментировал скандальную ситуацию.

Европа

Барселона реабилитировалась за поражение в Эль Класико: Левандовски и Ко разгромили Вильярреал за 7 минут. Арсенал победил ПСВ и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Украинский вратарь стал героем матча Кубка Италии: потянул три пенальти и забил решающий. Лунин может сыграть еще один поединок за Реал – возвращение Куртуа пока под вопросом.