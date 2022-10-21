Главные новости 20 октября: МЮ выгнал Роналду, матч Шахтера снова перенесли, украинец стал героем в Италии
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за четверг, 20 октября.
Украина
Матчи украинской Премьер-лиги возвращаются в столицу. УПЛ получила разрешение на проведение встреч.
Поединок Шахтера в УПЛ снова перенесли. Шаран подтвердил изменения в графике и озвучил новую дату проведения поединка.
Аталанта хотела подписать Мудрика летом. Однако Михаил сейчас недоступен буквально для всех клубов Италии.
Скандал с Роналду
Криштиану досрочно покинул Олд Траффорд, отказавшись выходить на замену в матче с Тоттенхэмом. Тен Хаг наказал португальца отстранением от первой команды.
Пресса говорит, что Роналду близок к прощанию с Манчестер Юнайтед, а руководство клуба встало на сторону тренера. Футболист уже прокомментировал скандальную ситуацию.
Европа
Барселона реабилитировалась за поражение в Эль Класико: Левандовски и Ко разгромили Вильярреал за 7 минут. Арсенал победил ПСВ и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
Украинский вратарь стал героем матча Кубка Италии: потянул три пенальти и забил решающий. Лунин может сыграть еще один поединок за Реал – возвращение Куртуа пока под вопросом.
Испанский футбол может тотально остановиться за неделю – бунт против Суперлиги, а Реал, Барса и Атлетик в стороне.