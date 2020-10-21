Динамо – Ювентус

Туринский Ювентус переиграл Динамо в матче Лиги чемпионов – видео голов и обзор поединка 1-го тура группового этапа.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение Киева на пресс-конференции. Наставник Юве Андреа Пирло тоже пообщался с медиа после матча.

Хавбек Николай Шапаренко достойно оценил Ювентус и отметил неожиданность первого гола в ворота Динамо. Форвард Альваро Мората поделился эмоциями от своего дубля в ворота киевлян.

Лига чемпионов

Испанская Барселона в меньшинстве разгромила Ференцварош на Камп Ноу. В свою очередь Манчестер Юнайтед дожал ПСЖ, экс-конкурент Зинченко дублем напомнил о себе, неудача Ракицкого и Ко.

Украинец Игорь Харатин отличился дебютным голом в Лиге чемпионов. Лионель Месси повторил исторический рекорд Гиггза по количеству голевых сезонов в турнире.

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