Главные новости 20 ноября: Украина ждет плей-офф Лиги наций, еще один украинец в Жироне, новый контракт Гвардиолы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 20 ноября.
Украина
Украина сыграет в плей-офф за выход в Лигу А – известны детали жеребьевки и потенциальные соперники.
Минай выгнал трех игроков за нарушение режима – среди отчисленных два экс-вингера Шахтера и воспитанник Динамо.
Мир
Сенсационная сборная может побороться за путевку на ЧМ-2026 – известны условия и еще три счастливчика, Украина во второй корзине.
Румыния – Косово: УЕФА вынес жестокий вердикт относительно матча Лиги наций.
Гвардиола согласовал новый контракт с Манчестер Сити.
Месси повторил достижение легенды – Лаутаро догнал Марадону и вошел в топ-5 бомбардиров Аргентины.
Украинцы за границей
Голкипер сборной Украины может стать одноклубником Цыганкова – варианты с Челси и Арсеналом завершились провалом.
Малиновский официально получил нового тренера – легенда Арсенала будет вытаскивать клуб со дна.