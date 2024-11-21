Украина

Украина сыграет в плей-офф за выход в Лигу А – известны детали жеребьевки и потенциальные соперники.

Минай выгнал трех игроков за нарушение режима – среди отчисленных два экс-вингера Шахтера и воспитанник Динамо.

Мир

Сенсационная сборная может побороться за путевку на ЧМ-2026 – известны условия и еще три счастливчика, Украина во второй корзине.

Румыния – Косово: УЕФА вынес жестокий вердикт относительно матча Лиги наций.

Гвардиола согласовал новый контракт с Манчестер Сити.

Месси повторил достижение легенды – Лаутаро догнал Марадону и вошел в топ-5 бомбардиров Аргентины.

Украинцы за границей

Голкипер сборной Украины может стать одноклубником Цыганкова – варианты с Челси и Арсеналом завершились провалом.

Малиновский официально получил нового тренера – легенда Арсенала будет вытаскивать клуб со дна.