Хави с победы дебютировал во главе Барселоны / Twitter "блаугранас"

Украина

Шахтер перед Интером дожал Рух, оставив Динамо впереди – шедевр Антонио и удаление Де Дзерби в 300-м матче в карьере.

СК Днепр-1 переиграл Александрию и вышел на третье место УПЛ: Довбик феерил, а Йовичевич праздновал юбилей. Заря же потерпела фиаско против Львова – арбитр украл у луганчан пенальти, но они не наиграли на 3 очка.

Металлист разгромил Олимпик с очередным голом Пейшоту в Первой Лиге. Карпаты продолжили победную серию во Второй лиге и обогнали Левый берег.

Европа

Хави дебютировал во главе Барселоны с победы , судьбу встречи решил гол Депая. Но есть и плохая новость для поклонников "блаугранас": Агуэро решил завершить карьеру .

Ливерпуль устроил для Арсенала новый ужас Энфилда, забив четыре мяча. Уотфорд уничтожил МЮ с тройным ударом родом из УПЛ. Руководство Юнайтед уже обсудило судьбу Сульшера – известно решение.

Милан проиграл Фиорентине – безумная перестрелка на семь голов, феерия Ибры не затмила катастрофический ляп голкипера. Ювентус одержал эмоциональную победу над Лацио, а Бонуччи оформил дубль с пенальти.

ПСЖ дожал Нант в меньшинстве, а Месси в фирменном стиле отличился премьерным голом.

Украинцы за границей

Аталанта разгромила специю: Малиновский красиво забил и поддержал традицию, а Коваленко провел посредственный матч.

Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения Вулверхэмптона, проведя на поле 19 минут.