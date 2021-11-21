Главные новости 20 ноября: триумф Шахтера перед Лигой чемпионов, победный дебют Хави в Барселоне, фиаско МЮ
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за субботу, 20 ноября.
Украина
Шахтер перед Интером дожал Рух, оставив Динамо впереди – шедевр Антонио и удаление Де Дзерби в 300-м матче в карьере.
СК Днепр-1 переиграл Александрию и вышел на третье место УПЛ: Довбик феерил, а Йовичевич праздновал юбилей. Заря же потерпела фиаско против Львова – арбитр украл у луганчан пенальти, но они не наиграли на 3 очка.
Металлист разгромил Олимпик с очередным голом Пейшоту в Первой Лиге. Карпаты продолжили победную серию во Второй лиге и обогнали Левый берег.
Европа
Хави дебютировал во главе Барселоны с победы, судьбу встречи решил гол Депая. Но есть и плохая новость для поклонников "блаугранас": Агуэро решил завершить карьеру.
Ливерпуль устроил для Арсенала новый ужас Энфилда, забив четыре мяча. Уотфорд уничтожил МЮ с тройным ударом родом из УПЛ. Руководство Юнайтед уже обсудило судьбу Сульшера – известно решение.
Милан проиграл Фиорентине – безумная перестрелка на семь голов, феерия Ибры не затмила катастрофический ляп голкипера. Ювентус одержал эмоциональную победу над Лацио, а Бонуччи оформил дубль с пенальти.
ПСЖ дожал Нант в меньшинстве, а Месси в фирменном стиле отличился премьерным голом.
Украинцы за границей
Аталанта разгромила специю: Малиновский красиво забил и поддержал традицию, а Коваленко провел посредственный матч.
Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения Вулверхэмптона, проведя на поле 19 минут.
Ребров одержал самую большую победу на Ближнем Востоке – помог хет-трик форварда с курьезным голом.