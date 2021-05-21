Сборная Украины

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский пропустит чемпионат Европы из-за травмы, полученной в финале Кубка Украины.

Сборная Украины официально назвала города, в которых сыграет против Северной Ирландии и Кипра. Кроме того, стартовала продажа билетов на игру с киприотами.

Первый спарринг команда Андрея Шевченко сыграет против Бахрейна, который обнародовал заявку на эту игру.

"Маліновського зустрічали двічі": Аталанта запросила ще одного українця – він готовий забивати за нашу збірну.

Украина

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола принял жесткое решение по поводу участия в договорных матчах Александра Севидова – специалиста дисквалифицировали пожизненно, но планирует подавать апелляцию.

Олимпик попрощался с лидером, Ингулец оформил первый трансфер, Александрию покинули 8 важных игроков.

Бывший игрок Зари и ряда других украинских клубов в возрасте 38 лет скончался в оккупированном Крыму.

Мир

Новый тренер Реала: Зинедин Зидан запланировал решающую встречу с Флорентино Пересом, Макс Аллегри отказал Тоттенхэму, ожидая Мадрид

Сборная Португалии оригинально объявила состав на Евро-2020. Действующие чемпионы континента смогут рассчитывать на всех сильнейших.

Эдуард Соболь во второй раз подряд стал чемпионом Бельгии. Для досрочного титула его Брюгге хватило драматичной ничьей с Андерлехтом.