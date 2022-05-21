Главные новости 20 мая: Мбаппе между Реалом и ПСЖ, Суркис не хочет продавать, новый контракт Коноплянки
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в пятницу, 20 мая.
Война России против Украины
"Буду со страной до конца, пока будет продолжаться война": Алиев ушел с терробороны в Вооруженные Силы Украины.
Вновь пойдет за кораблем: Россия потеряет право на проведение Суперкубка УЕФА.
Шахтер отчитался о собранных миллионах для Украины по итогам благотворительного турне.
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У Динамо нет никаких предложений относительно трансферов своих звезд – Суркис не собирается отдавать игроков за копейки. Однако Цыганков хочет покинуть команду.
Боруссия Д официально уволила Розе и оперативно нашла первого претендента на замену.
Килиан Мбаппе
Ажиотаж вокруг будущего нападающего ПСЖ вышел на авансцену. В конце концов ждать придется недолго – Мбаппе уже определился с датой, когда объявит окончательное решение.
Тем временем Реал паникует из-за возможной потери трансферной цели. Мбаппе просит космический бонус и до сих пор ведет переговоры с ПСЖ.
Напоследок подогрела интригу мать футболиста, заявившая, что Килиан уже договорился как с ПСЖ, так и с Реалом, а также сравнила предложения клубов.