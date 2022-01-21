Украина

Динамо пришлось отменить первый спарринг на сборах, но киевляне экстренно нашли нового соперника.

Львов подписал африканца, являющегося вторым лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Десна подала официальную жалобу на Александрию из-за перехода Владислава Калитвинцева

Мир

Реал в меньшинстве одержал волевую победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали.

Барселона уступила Атлетику и вылетела из Кубка Испании – Педри и дебютный гол Торреса не остановили роскошный Бильбао

Ливерпуль во втором полуфинальном матче Кубка Английской лиги все-таки обыграл Арсенал. Трофей мерсисайдцы разыграют с лондонским Челси.

Усман Дембеле пережил насыщенный день. Француз отказался подписывать договор, за что Барселона выбросила его из состава. Форвард также сделал резкое заявление и получил несколько вариантов сменить клуб.

Кубок Африканской нации: групповой этап завершился с огромной сенсацией – известны все участники плей-офф.

Трансферы и слухи

ФИФА готовит революцию на трансферном рынке – новые правила для Шахтера, Динамо и европейских грандов

Бывший форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш наконец-то нашел себе новый клуб. Иранец присоединится к Халл Сити, выступающему в Чемпионшипе.

Фабио Каннаваро пополнил список претендентов на должность главного тренера Эвертона.