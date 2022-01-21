Главные новости 20 января: Лунин помог Реалу выйти в четвертьфинал Кубка Испании, фиаско Барселоны в Бильбао
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за четверг, 20 января.
Украина
Динамо пришлось отменить первый спарринг на сборах, но киевляне экстренно нашли нового соперника.
Львов подписал африканца, являющегося вторым лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
Десна подала официальную жалобу на Александрию из-за перехода Владислава Калитвинцева
Мир
Реал в меньшинстве одержал волевую победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали.
Барселона уступила Атлетику и вылетела из Кубка Испании – Педри и дебютный гол Торреса не остановили роскошный Бильбао
Ливерпуль во втором полуфинальном матче Кубка Английской лиги все-таки обыграл Арсенал. Трофей мерсисайдцы разыграют с лондонским Челси.
Усман Дембеле пережил насыщенный день. Француз отказался подписывать договор, за что Барселона выбросила его из состава. Форвард также сделал резкое заявление и получил несколько вариантов сменить клуб.
Кубок Африканской нации: групповой этап завершился с огромной сенсацией – известны все участники плей-офф.
Трансферы и слухи
ФИФА готовит революцию на трансферном рынке – новые правила для Шахтера, Динамо и европейских грандов
Бывший форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш наконец-то нашел себе новый клуб. Иранец присоединится к Халл Сити, выступающему в Чемпионшипе.
Фабио Каннаваро пополнил список претендентов на должность главного тренера Эвертона.