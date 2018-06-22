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Главные новости футбола 20 июня: Португалия и Уругвай минимально обыграли соперников, Испания едва справилась с Ираном

21 июня 07:00 99 Читати українською
Главные новости футбола 20 июня: Португалия и Уругвай минимально обыграли соперников, Испания едва справилась с Ираном
Главные новости 20 июня: Португалия и Уругвай минимально обыграли соперников, Испания едва справилась с Ираном

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 июня.

ЧС-2018

В среду завершились несколько матчей 2 тура чемпионата мира-2018. Португалия, Уругвай и Испания одержали минимальные победы над своими соперниками.

Португалия не без проблем победила Марокко со счетом 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду в начале поединка. Кстати, это был 4-й гол обладателя 5-ти "Золотых мячей" на ЧМ-2018. Звездный португалец за два матча на этом чемпионате мира забил больше, чем на трех предыдущих мундиалях вместе. На ЧМ-2006, ЧМ-2010 и на ЧМ-2014 Роналду забивал лишь 1 гол за весь турнир. И, конечно, именно Роналду во второй раз подряд стал лучшим игроком матча.

Уругваю тоже пришлось изрядно постараться, чтобы забить гол в ворота Саудовской Аравии. Единственный мяч в матче забил Луис Суарес, да и то лишь после ошибки голкипера саудитов. Кстати, нападающий Барселоны провел свой 100-й матч в футболке сборной. Автор единственного гола в игре и получил награду лучшего игрока матча. Отметим, победа гарантировала Уругваю место в плей-офф чемпионата мира-2018.

Не подарила зрелище и Испания в матче против Ирана. Перед игрой казалось, что "Красная фурия" легко одолеет явно слабого оппонента, однако иранцы дали большой бой. Именитые испанцы создали откровенно мало голевых моментов, а забить гол им удалось только благодаря курьезному эпизоду. Кроме того, иранцы смогли забить гол, который не был зараховний арбитром. В этом поединке также лучшим стал автор гола – Диего Коста.

Трансфер Лунина у Реал

Как известно, испанское издание Marca сообщило, что Лунин отправится на сборы с Реалом. Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов отправится в Мадрид, чтобы обсудить детали возможного перехода талантливого украинского голкипера в королевский клуб. Похоже, что Лунин таки станет игроком "сливочных", однако сначала будет проходить адаптацию в аренде.

Другие новости

Защитник Шахтера Исмаили продлил контракт с донецким клубом на 5 лет. Интересно, что "горняки" прописали в договоре клаусулу в размере 100 млн евро. Маловероятно, что кто-то будет платить за 28-летнего защитника такие деньги, поэтому бразилец еще долго будет выступать в оранжево-черной футболке.

Также донецкий Шахтер объявил соперников, с которыми сыграет на сборах в Германии и Австрии. В рамках подготовки к новому сезону подопечные Фонсеки померяются силами с датским Брондбю, болгарским ЦСКА, Аустрией, Витессом из Нидерландов и турецким Бешикташем.

Мариуполь узнал соперника, с которым бороться за дальнейшее продвижение в Лиге Европы. Противостоять «чайкам» будет шведский Юргорден. Первый матч будет выездным для приазовцев. Его они проведут 26 июля. Через неделю, 2 августа, Мариуполь будет принимать Юргорден в Украине.

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что голкипер Денис Бойко стал полноценным игроком Динамо. По его информации, вратарь выплатил "черным орлам" большую сумму.

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