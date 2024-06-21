Евро-2024

Состоялся очередной игровой день с тремя матчами. Интрига в группе С закручена до предела. Словения была близка к исторической победе, но на последних секундах пропустила от Сербии. Англия вновь продемонстрировала невыразительную игру, поделив очки с Данией. Все решится в последнем туре.

Зато Испания уже спокойна. Минимальная победа над Италией гарантировала "Фурии" первое место группы В и выход в плей-офф.

Сборная Украины

Подопечные Реброва проводят последние приготовления перед матчем против Словакии. Новости не добавляют настроения – Украина потеряла две строчки в рейтинге ФИФА.

Значительно большей проблемой может оказаться потеря лидера, который не тренировался в общей группе.

Партизан дразнит Динамо

Соперник Динамо по квалификации Лиги чемпионов запланировал два матча с российскими клубами в рамках позорного "братского" турнира. Хорошо, что на вторую встречу против киевлян Партизан останется без поддержки.

Трансферы украинцев в Европе

Очередные два пополнения в именитых немецких клубах. Наши ребята присоединились к структурам Байера и Шальке.

Лунин и Довбик пока остаются на уровне слухов. Еще одним претендентом на кипера сборной Украины считают Манчестер Сити, а форвард якобы притормозил свои переговоры с Атлетико.