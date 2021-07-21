Главные новости 20 июля: Динамо проиграло Атлетику, Шахтер крупно победил и купил еще одного бразильца

Украина

Динамо – Атлетик: Луческу на нервах, основа и игроки сборной огорчают – худшая игра за 10 матчей, сомнительный гол

Шахтер – Оболонь: сокрушительная победа с феерией Соломона – Де Дзерби нашел лидера, гибридная система под лимит

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо

Мир

Лига чемпионов, квалификация:Селтик драматично упустил победу, триумф Ференцвароша – нефарт оставил Зубкова без гола; Шериф Вернидуба на выезде дожал команду российского специалиста

Серия А рассмотрит изменение регламента турнира – количество команд может уменьшиться

Врачи диагностировали рак у генерального директора Милана

Шоу сыграл в решающих матчах Евро-2020 с поломанными ребрами – он забивал за Англию в финале

Трансферы

Шахтер выкупил права на талантливого бразильца Тобиаса Винисиуса

Александрия оформила трансфер еще двух новичков

Боруссия Д объявила о трансфере 16-летнего таланта ПСЖ

Эвертон подписал сразу двух ветеранов АПЛ – Беговича и Таунсенда

Ливерпуль продал двух своих игроков – в Порту и Унион Берлин.