Главные новости 20 июля: Динамо проиграло Атлетику, Шахтер крупно победил и купил еще одного бразильца
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 20 июля.
Украина
Динамо – Атлетик: Луческу на нервах, основа и игроки сборной огорчают – худшая игра за 10 матчей, сомнительный гол
Шахтер – Оболонь: сокрушительная победа с феерией Соломона – Де Дзерби нашел лидера, гибридная система под лимит
Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо
Мир
Лига чемпионов, квалификация:Селтик драматично упустил победу, триумф Ференцвароша – нефарт оставил Зубкова без гола; Шериф Вернидуба на выезде дожал команду российского специалиста
Серия А рассмотрит изменение регламента турнира – количество команд может уменьшиться
Врачи диагностировали рак у генерального директора Милана
Шоу сыграл в решающих матчах Евро-2020 с поломанными ребрами – он забивал за Англию в финале
Трансферы
Шахтер выкупил права на талантливого бразильца Тобиаса Винисиуса
Александрия оформила трансфер еще двух новичков
Боруссия Д объявила о трансфере 16-летнего таланта ПСЖ
Эвертон подписал сразу двух ветеранов АПЛ – Беговича и Таунсенда
Ливерпуль продал двух своих игроков – в Порту и Унион Берлин.