Украинцы за границей

Главное внимание было приковано к Руслану Малиновскому. Украинец эффектно забил, но его гол отменили и Аталанта уступила. "Богиня" не согласна с таким решением и протестует, а Гасперини бойкотирует прессу .

Более положительное настроение у Даниила Сикана. Он дебютным голом спас Ганзу от поражения, забив через 2 минуты после выхода на замену.

А вот Фехервар украинцев проиграл четвертый раз подряд: Шабанов, Макаренко и Петряк не поразили на фоне аутсайдера с экс-динамовцем. Мельник роскошным голом помог Кишварде спасти ничью.

Топ-матчи Европы

Барселона разгромила Валенсию: хет-трик Обамеянга и роскошь Альбы вернули "блаугранас" в зону Лиги чемпионов. Севилья потеряла очки в скандальном матче с Эспаньолом.

Кризис Интера продолжился. Действующий чемпион Италии неожиданно уступил Сассуоло, не забив ни одного мяча.

Манчестер Юнайтед перестрелял Лидс в дерби: йоркширцы оформили камбэк с 0:2 в минуту, но Рангник спас игру заменами.

Сверхрезультативной была Бундеслига: РБ Лейпциг сокрушил Герту и поднялся в топ-4 Бундеслиги, Боруссия Д разбомбила Борусию М, Бавария одолела Гройтер Фюрт.

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