Еврокубки

Боруссия Д расписала ничью с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов со скандальным "фарсом" арбитров. Интер одержал победу над Атлетико – парад расточительства Арнаутовича сохранил интригу в битве за четвертьфинал. Александр Зинченко не поможет Арсеналу в сегодняшнем матче Лиги чемпионов.

Марсель подтвердил увольнение Дженнаро Гаттузо и официально назначил нового тренера за два дня до матча с Шахтером. "Горняки" прилетели во Францию на ответный матч Лиги Европы.

Украина

Екатерина Монзуль возглавила Комитет арбитров УАФ. Олег Лужный официально присоединился к команде Шевченко в УАФ. Сын Шевченко попал в список игроков сборных Украины – он мог выступать за Англию и США.

Сборные Украины получили новых тренеров. Квартет команд УПЛ решил играть без болельщиков до конца сезона. Стало известно, где состоится финал Кубка Украины-2023/24.

Мир

Бавария в поисках тренера: разговоры о Зидане, конкуренция с Ливерпулем и неожиданный план, чтобы пережить катастрофу. Барселона готова устроить большую распродажу – Левандовски и еще 4 звезды стали жертвами трудностей каталонцев.

Ман Сити одолел Брентфорд без Ярмолюка и вплотную приблизился к Ливерпулю. Модрич получил неожиданное предложение от Анчелотти. Мбаппе получит ставку наравне с другими, но будет иметь бонус в стиле легенд.