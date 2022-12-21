Украина

Украина действительно рискует потерять место в УЕФА. Представитель союза подтвердил письмо УАФ.

Представитель Шахтера публично подтвердил интерес Арсенала к Мудрику. Среди претендентов есть и самый богатый клуб мира .

Шахтер готов досрочно вернуть Луческу своего единственного бразильца.

Александрия уволила всех помощников Гуры: приход Ротаня становится все ближе.

Украинцы заграницей

Хавбек сборной Украины принял участие в безумной перестрелке со счетом 5:3.

Ярмоленко забил впервые за 2 месяца, но гол помог Аль-Айну наиграть только на ничью. Команда Реброва застряла внутри таблицы.

Реал видит Лунина своим первым номером: интересный план на несколько лет с участием сенсации ЧМ-2022.

Мир

Роналду близок к отъезду из Европы. Также Криштиану определился с будущим в сборной Португалии.

Сборная Аргентины привезла Кубок мира на родину, а Месси вверили особую миссию.