Главные новости 20 декабря: Шахтер хочет избавиться от бразильца, интерес к Мудрику подтвердили, будущее Роналду
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 20 декабря.
Украина
Украина действительно рискует потерять место в УЕФА. Представитель союза подтвердил письмо УАФ.
Представитель Шахтера публично подтвердил интерес Арсенала к Мудрику. Среди претендентов есть и самый богатый клуб мира.
Шахтер готов досрочно вернуть Луческу своего единственного бразильца.
Александрия уволила всех помощников Гуры: приход Ротаня становится все ближе.
Украинцы заграницей
Хавбек сборной Украины принял участие в безумной перестрелке со счетом 5:3.
Ярмоленко забил впервые за 2 месяца, но гол помог Аль-Айну наиграть только на ничью. Команда Реброва застряла внутри таблицы.
Реал видит Лунина своим первым номером: интересный план на несколько лет с участием сенсации ЧМ-2022.
Мир
Роналду близок к отъезду из Европы. Также Криштиану определился с будущим в сборной Португалии.
Сборная Аргентины привезла Кубок мира на родину, а Месси вверили особую миссию.
Синиша Михайловича похоронили: легенду провели в последний путь, Манчини нес гроб с экс-партнером.