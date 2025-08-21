Главные новости 20 августа: предатель из Шахтера нашелся в России, Трубин не пропустил в ЛЧ, Динамо отпускает Супрягу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 20 августа.
Украина
Звездный экс-легионер Динамо завершил карьеру – он поиграл в АПЛ и выигрывал Кубок Африки
Супряга получает в Динамо впечатляющую зарплату – новый клуб форварда не будет платить ему из своего кармана
"Это добавляет приятной головной боли": Шовковский – о конкуренции в Динамо, аренде Супряги и оценке Маккаби Тель-Авив
"Финал для Шахтера": Туран – об игре с Серветтом, возвращении Кевина и своей дисквалификации
Футболист-предатель из Шахтера нашелся в России – ранее он играл за сборную Украины
Лига чемпионов
Бенфика в меньшинстве удержала ничью с Фенербахче – Трубин привез гол, но завершил без пропущенных в пятой игре подряд
Лига чемпионов: Буде-Глимт за тайм уничтожил Штурм, экс-звезда Баварии и Ливерпуля голом едва не принес победу Базелю
Мир
Ньюкасл публично ответил на обвинения Исака – резкое заявление и намек на ложь бомбардира
Арсенал потерял своего лидера – клуб срочно ищет усиление в атаку
Звездный новичок Ромы получил травму сразу после трансфера – известны сроки восстановления
44-летний вратарь переписал историю футбола и установил мировой рекорд – уникальное достижение, затмевающий Роналду
Трансферы
Арсенал сравнялся с Тоттенхэмом в предложении за игрока сборной Англии – он выбрал желанный клуб
Вильяреал побьет трансферный рекорд – на месте новичка должен был быть Довбик
Аталанта официально подписала "замену" Довбику
Аякс вынужден продать своего лидера – известна сумма трансфера, игрок выбирает между Серией А, Бундеслигой и Лигой 1
Сенсационный клуб АПЛ готовит громкий камбэк игрока сборной Бразилии в Англию – на скандальную звезду сделали серьезную скидку
Гвардиола продолжает "чистку" и хочет избавиться еще от одной звезды Манчестер Сити
Украинцы за границей
Зинченко может сбежать из Арсенала к финалисту еврокубка – есть шанс оформить трансфер уже на следующей неделе
Забарный может получить новую позицию в ПСЖ – Энрике видит его конкурентом для претендента на "Золотой мяч"
Беседин оформил второй победный ассист в Европе – видео гениального паса, который принес сенсацию