Украина

Черноморец не смог удержать победу над Вересом – замена Ракицкого дестабилизировала оборону одесситов.

Кривбасс в большинстве разгромил Зарю, приблизившись к Карпатам – офсайд оставил французского легионера без дебютного гола.

Ингулец расписал безголевую ничью с ЛНЗ – петровцы продолжают находиться на последнем месте УПЛ.

Мир

Реал в компенсированное время дожал Атлетик – пушка Вальверде спасла чемпионские надежды Мадрида.

Зинченко отдал ассист и приобщился к еще одному голу Ипсвичу, МЮ проиграл Вулверхэмптону, Челси вернулся в зону ЛЧ.

Болонья вырвала победу над Интером благодаря шедевру капитана – обе команды взаимно помогли двум украинцам.

Барселона официально подтвердила травму Левандовски – поляк пропустит матч с Реалом в Кубке Испании и еще минимум три игры.