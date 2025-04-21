Главные новости 20 апреля: Реал гонится за Барсой, ассист Зинченко, травма Левандовски, Кривбасс прибил Зарю
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 20 апреля.
Украина
Черноморец не смог удержать победу над Вересом – замена Ракицкого дестабилизировала оборону одесситов.
Кривбасс в большинстве разгромил Зарю, приблизившись к Карпатам – офсайд оставил французского легионера без дебютного гола.
Ингулец расписал безголевую ничью с ЛНЗ – петровцы продолжают находиться на последнем месте УПЛ.
Мир
Реал в компенсированное время дожал Атлетик – пушка Вальверде спасла чемпионские надежды Мадрида.
Зинченко отдал ассист и приобщился к еще одному голу Ипсвичу, МЮ проиграл Вулверхэмптону, Челси вернулся в зону ЛЧ.
Болонья вырвала победу над Интером благодаря шедевру капитана – обе команды взаимно помогли двум украинцам.
Барселона официально подтвердила травму Левандовски – поляк пропустит матч с Реалом в Кубке Испании и еще минимум три игры.