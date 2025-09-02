Главные новости 1 сентября: Ванат и Зинченко нашли новые клубы, продажа Шахтера за 40 млн, Динамо оформило новичка
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 1 сентября.
Трансферы
В топ-чемпионатах Европы закрывалось трансферное окно, поэтому клубы спешно оформляли свои сделки. Дедлайн оказался очень насыщенным для украинских игроков и команд.
Ванат официально стал игроком Жироны – каталонский клуб усилился еще одним украинцем.
Зинченко официально сменил клуб в последние минуты трансферного окна и присоединился к сенсации прошлого сезона.
Шахтер официально продал Кевина в АПЛ – "горнякам" заплатили рекордные деньги.
Ливерпуль объявил о трансфере Исаака – самая большая сумма в истории АПЛ.
Байер уволил тен Хага после двух туров Бундеслиги – известно, что стало причиной.
Динамо официально подписало первого летнего новичка. Команда киевлян U-19 получила соперника в Юношеской Лиге УЕФА.
Со всеми главными переходами дедлайна можно ознакомиться в разделе Трансферы.