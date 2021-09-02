Сборная Украины

Александр Петраков неудачно стартовал во главе главной команды страны. Украина расписала драматичную ничью с Казахстаном в рамках отбора к чемпионату мира. Наши ребята забили в компенсированное время, но до финального свистка умудрились пропустить в ответ.

Главный тренер эмоционально прокомментировал проблемы с Казахстаном и шансы выйти на чемпионат мира. Автор красивого гола Роман Яремчук заявил, что Украина провалила игру. Александр Зинченко получил роковую желтую и пропустит матч против сборной Франции.

Трансферы

Накануне закрылось трансферное окно в Европе. Антуан Гризманн официально вернулся в Атлетико – трансфер форварда Барселоны утвердили в последний момент. Барселона подписала очередного игрока сборной Нидерландов. Жером Боатенг официально стал игроком Лиона.

Николай Кухаревич перебрался в бельгийский клуб. Динамо отпустило Жерсона Родригеса во Францию ​​и было в шаге от трансфера Влада Супряги в Италию – не хватило 15 минут. Игорь Харатин официально сменил чемпионат в Европе и будет выступать за Легию.

Отбор к ЧМ

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной сборной. А еще он оформил чудо-камбэк против Ирландии. Манор Соломон ассистом посодействовал разгрому, а Жерсон Родригес обыграл Азербайджан.

Случилась сенсация в группе Украины. Босния и Герцеговина расписала ничью с Францией на выезде. Холанд забил, но Нидерланды спаслись, Хорватия расписала ничью с Россией, а Турция пережила драму.