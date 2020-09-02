Сборная Украины

Национальная команда обосновалась во Львове – определился график подопечных Шевченко. Соперник "сине-желтых" – сборная Швейцарии тоже прилетела в город Льва.

Тем временем Александр Сирота покинул расположение сборной Украины – защитник Динамо присоединится к молодежке. Капитан Андрей Пятов рассказал об особенностях подготовки к матчу со Швейцарией.

Сага Месси

Хосеп Гвардиола дал шокирующий совет Месси относительно будущего аргентинца. Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу может сесть в тюрьму из-за трансфера Месси.

В свою очередь отец Лео вылетел в Испанию на переговоры с боссами "блаугранас". Тем временем кандидат в президенты Барселоны оценил шансы Месси остаться на Камп Ноу.

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