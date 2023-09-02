Трансферы

Вчера ночью закрылось трансферное окно в ведущих чемпионатах. Все переходы мы зафиксировали в трансферном дедлайне лета.

Отдельно хочется отметить трансферы Фелиша и Канселу в Барселону, переход Амрабата в Манчестер Юнайтед и завершение саги с торгами ПСЖ за Коло Муани.

Жеребьевка еврокубков

Лига конференций: Заря и другие украинцы получили соперников, экс-тренера Шахтера ждут Фареры.

Лига Европы: группа смерти для Де Дзерби, украинец уезжает в Ливерпуль.

Украинцы за границей

Воспитанник Динамо стал одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании.

Яремчук официально перешел в Валенсию.

Русин перешел из Зари в Англию