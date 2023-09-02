Главные новости 1 сентября: безумие трансферного дедлайна, Яремчук перебрался в Ла Лигу, а Русин – в Англию
07:00 - Читати українською
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 1 сентября.
Трансферы
Вчера ночью закрылось трансферное окно в ведущих чемпионатах. Все переходы мы зафиксировали в трансферном дедлайне лета.
Отдельно хочется отметить трансферы Фелиша и Канселу в Барселону, переход Амрабата в Манчестер Юнайтед и завершение саги с торгами ПСЖ за Коло Муани.
Жеребьевка еврокубков
Лига конференций: Заря и другие украинцы получили соперников, экс-тренера Шахтера ждут Фареры.
Лига Европы: группа смерти для Де Дзерби, украинец уезжает в Ливерпуль.
Украинцы за границей
Воспитанник Динамо стал одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании.
Яремчук официально перешел в Валенсию.
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