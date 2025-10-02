Украина

Зинченко не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2026 – тренер Ноттингема подтвердил неутешительный прогноз.

Украина спаслась на старте отбора Евро-2026 – форвард Штутгарта роскошно наказал и травмировался, шоу рекордсмена УПЛ.

"Клуб понес расходов на 1,6 миллиардов": в Динамо раскрыли впечатляющий бюджет клуба – зарплаты, налоги и другие платежи.

Ротань стал лучшим тренером 7-го тура: УПЛ объявила символическую сборную – еще одна награда для Полесья.

Лига чемпионов

Обескровленный ПСЖ одержал волевую победу над Барселоной – Забарный снова выделялся, дважды спас от гола.

Дубль Холанда не спас Манчестер Сити, Олимпиакос без Яремчука проиграл Арсеналу, Наполи дожал Спортинг.

Лига чемпионов: бисиклета в стиле Роналду принесла Ювентусу лишь ничью против Вильяреала, Боруссия разбила Атлетик.

Ньюкасл разгромил Унион С-Ж, Карабах одержал вторую подряд победу в ЛЧ, переиграв Копенаген – Кащук едва не забил.

Украинцы за границей

Украинец принял участие в разгроме Манчестер Юнайтед – он отметился результативным действием.

Ярмолюк претендует на звание лучшего игрока месяца в Брентфорде – победитель ЛЧ и АПЛ в конкурентах.