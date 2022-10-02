Украина

Программу 5-го тура УПЛ продолжили три матча. Ворскла добыла дебютную победу в сезоне, одолев Ингулец. СК Днепр-1 продолжает идти без потерь, на этот раз разгромив Львов. Шахтер поиздевался над Металлистом и поднялся на первое место.

Клубы УПЛ стали официальными владельцами телеправ – Зеленский подписал закон, который лоббировали Суркисы и Коломойский.

Трансфер форварда СК Днепр-1 в Бенфику сорвался – украинцу обещали английское и португальское гражданство.

Мир

Милан в сумасшедшей концовке выцарапал победу над Эмполи. Рома с шикарным голом Дибалы впервые за более чем 10 матчей обыграла Интер. Наполи уверенно одолел Торино и закрепился на вершине Серии А.

АПЛ: Ливерпуль наказан хет-триком феерического Троссара в дебютном матче Де Дзерби, Ньюкасл громит Лондон, дебютный гол Обамеянга.

Барселона ослабленным составом обыграла Мальорку и опередила Реал – Левандовски голом принес победу и установил рекорд. Атлетико победил Севилью.

ПСЖ дожал Ниццу: Месси красиво забил со штрафного и отметил юбилей, Мбаппе в роли джокера.

Украинцы за рубежом

Эвертон одолел Саутгемптон на выезде – Миколенко помог оформить вторую подряд победу в горячем матче АПЛ. Арсенал нанес Тоттенхэму первое поражение – Зинченко триумфально вернулся, укрепив лидерство "канониров".

Эдуард Соболь роскошно забил со штрафного: первый гол украинца за год, который помог Брюгге победить. Роман Безус забил очередной шедевр в чемпионате Кипра – украинец включил "режим Месси" в игре против новой команды динамовца.