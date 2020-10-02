Лига чемпионов

В Швейцарии прошла церемония жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2020/21. Динамо и Шахтер получили топ-соперников – киевляне сыграют с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем, а "горняки" будут противостоять Реалу, Интеру и Боруссии М. Таким образом, Сергей Ребров вернется в Киев – все результаты жеребьевки.

Кроме того, во время церемонии УЕФА объявил победителей в нескольких номинациях, а также назвал лучших игрока и тренера ЛЧ сезона 2019/20. А еще УЕФА официально заявил, что матчи Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут со зрителями. Правда, на трибуны пустят только 30% болельщиков от общей вместимости арены. Таким образом, Динамо, Шахтер и сборная Украины будут играть свои поединки в присутствии фанатов.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на будущие противостояния в Лиге чемпионов с участием украинских команд.

Украина

Динамо подписало новые контракты с Николаем Шапаренко и Виталием Миколенко. Оба соглашения рассчитаны до 2025 года. Кроме того, Игорь Суркис подтвердил намерение подписать хавбека из АПЛ.

Умер Сергей Ателькин – экс-форвард Шахтера. Именно его гол в 2000 году подарил "горнякам" первую Лигу чемпионов. Знаменитому нападающему было всего 48 лет. Позже стало известно о последних днях Сергея Ателькина, который ушел из жизни во Львове.

Заключительный матч 1/8 финала Кубка Украины отменен. Судьбу игры решит КДК УАФ.

Андрей Шевченко довызвал дебютанта в сборную Украины на матчи против Франции, Германии и Испании.

Мир

Милан чудом не вылетел из Лиги Европы, триумфы и неудачи украинцев – все результаты игрового дня.

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