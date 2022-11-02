Лига чемпионов

Определились еще два участника 1/8 финала Лиги чемпионов. Тоттенхэм с драмой выиграл свою группу, дожав Марсель. Айнтрахт сенсационно проскочил в плей-офф благодаря камбэку против Спортинга. Ливерпуль победил Наполи в юбилейном матче Клоппа, но не смог выиграть группу. Атлетико вылетел из еврокубков, а Эдуард Соболь помог Брюгге сдержать Байер.

Сегодня решающий матч сыграет Шахтер. "Горняки" встретятся с РБ Лейпциг. Команде Игоря Йовичевича нужна победа. Наставник Шахтера поделился ожиданиями от встречи. Главный тренер Лейпцига сочувствует Шахтеру и не рассчитывает повторить 10:0 из прошлого. Анонс поединка в скором времени появится на сайте. Врач Шахтера признался, что у Шведа страшный диагноз.

Наши за границей

ПСЖ готовит трансфер Михаила Мудрика – "стомиллионную операцию" могут завершить уже в январе. Руслан Малиновский интересует трио из АПЛ и участника Лиги чемпионов. Виталий Миколенко услышал оценку от Лэмпарда – украинец впечатляет, но один компонент нужно подтягивать.

Тренеры

Сергей Ребров может возглавить сборную Украины во время зимней паузы. У его команды плохо обстоят дела в чемпионате ОАЭ. Ливерпуль определился с судьбой Юргена Клоппа после провального старта сезона. Руководство тотально доверяет немецкому специалисту.