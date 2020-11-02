Украина

Завершился 8 тур УПЛ. Минай и Рух разошлись миром, а Заря с Ингульцом тоже поделили очки. Зато сенсация случилась во Львове, где одноименная команда победила Ворсклу. Полтавчане могли избежать первого поражения в сезоне, но не забили пенальти на 99-й минуте.

Динамо снова страдает от коронавируса. Еще шестеро игроков сдали положительные тесты. Также болезнь обнаружили у ассистента Мирчи Луческу и нескольких сотрудников клуба.

Николай Матвиенко заинтересовал Ливерпуль, убеждают британские СМИ. Защитник Шахтера и сборной Украины является одним из вариантов для "красных". Другой защитник "горняков" – Додо – может продолжить карьеру в Реале.

Шахтер и Боруссия М сыграют без зрителей в матче ЛЧ. Министерство здравоохранения отозвало разрешение на проведение поединков в присутствии болельщиков.

Наши за рубежом

Артем Кравец забил очередной гол за Коньяспор, но не помог команде избежать поражения. Евгений Шахов принес победу АЕКу, отметившись дебютным забитым мячом за команду из Афин.

Но героем вечера стал Роман Яремчук. Форвард Гента и сборной Украины оформил хет-трик еще в первом тайме поединка чемпионата Бельгии. Для 25-летнего нападающего это первый подобный случай в карьере. Интересно, что украинец забил еще один гол, но его отменили.

Мир

Невероятным выдался день в Италии. Златан Ибрагимович забил ударом через себя, а Милан продолжает лидировать. Ювентус наконец-то победил с дублем Криштиану Роналду, а Лацио выдал феерический камбэк и вырвал победу, уступая на 90+4-й минуте.

Арсенал победил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд впервые за 14 лет. К слову, легенда МЮ получил неутешительный диагноз.

Гарет Бейл оформил первый гол за Тоттенхэм и принес "шпорам" важные 3 очка.