Главные новости 1 ноября: ассисты Малиновского и Довбика, победа Днепра-1, фиаско Манчестер Юнайтед
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 1 ноября.
Украина
СК Днепр-1 победил Рух благодаря перфомансу Филиппова и Пихаленка – "спортклубовцы" поднялись на третью позицию в УПЛ.
Черноморец вышел в полуфинал Кубка Украины, разгромив Зорю – Штогрин оформил хет-трик.
Шахтер потерял лидера или пытается запутать Динамо – новая тренировка дала тревожный сигнал.
Мир
Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка английской лиги, разгромно проиграв Ньюкаслу; Миколенко помог Эвертону выйти в четвертьфинал, Челси уверенно победил без Мудрика – определились все участники 1/4 финала.
Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии от команды третьего дивизиона.
Украинцы за границей
Руслан Малиновский отличился ассистом во втором подряд матче Дженоа - видео гениального касания украинца.
Роман Яремчук услышал вердикт на матч Кубка Испании – тренер Валенсии нашел главную проблему украинца.
Цыганков вернулся роскошным пасом, Довбык отдал победный ассист – Жирона вырвала победу на 90+8 Кубка Испании.