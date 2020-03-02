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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Главные новости 1 марта: Зинченко завоевал трофей, Реал обыграл Барселону, Шахтер впервые проиграл в УПЛ с Каштру

07:00 196 Читати українською
Главные новости 1 марта: Зинченко завоевал трофей, Реал обыграл Барселону, Шахтер впервые проиграл в УПЛ с Каштру
Манчестер Сити / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 1 марта.

Украина

Ворскла победила Шахтер: Каштру ошибся и впервые проиграл в УПЛ, Ворскла могла забивать больше и кандидат в сборную Украины.

Заря вырвала победу у Олимпика и потеснила Динамо из зоны Лиги чемпионов.

Мир

Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере.

Лечче – Аталанта: Малиновский забивает и ассистирует за 4 минуты – украинец повторяет сумасшедший рекорд, шок для Шахова.

Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, добыв тяжёлую победу над Астон Виллой – Зинченко провёл полный матч.

Украинцы за рубежом

Овьедо вырвал победу над Тенерифе и сломал плохую серию – Лунин редко напоминал о себе, но раз спас астурийцев.

Кравец провел очередной успешный матч за Луго – команда украинца не пропустила в третьей игре подряд.

Гент с Пластуном и Безусом сенсационно проиграл аутсайдеру и серьезно отстал от Брюгге .

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