Война Украины против России

Бывший нападающий Днепра Никола Калинич оригинально помогал собирать средства для Украины во время матча Шахтера.

"Слава Украине!": Зинченко сыграл матч АПЛ в особенных бутсах, игроки Ман Сити и Лидса поддержали акцию.

Россия напала на Украину: Петраков собрал национальную команду, Шахтер эффектно завершил благотворительное турне (LIVE)

Украина

Сборная Украины начинает готовиться к плей-офф квалификации на ЧМ-2022 и уже прибыла в Словению на сбор. Александр Петраков ждет игроков Динамо.

Михаил Мудрик получил травму перед отъездом в расположение сборной Украины.

Шахтер спасся от поражения в последнем матче турне: дебют украинца за Хайдук, потеря Мудрика, Ракицкий – капитан.

Мир

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