Главные новости 1 мая: старт подготовки сборной Украины, Мудрик получил травму
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за воскресенье, 1 мая.
Война Украины против России
Бывший нападающий Днепра Никола Калинич оригинально помогал собирать средства для Украины во время матча Шахтера.
"Слава Украине!": Зинченко сыграл матч АПЛ в особенных бутсах, игроки Ман Сити и Лидса поддержали акцию.
Россия напала на Украину: Петраков собрал национальную команду, Шахтер эффектно завершил благотворительное турне (LIVE)
Украина
Сборная Украины начинает готовиться к плей-офф квалификации на ЧМ-2022 и уже прибыла в Словению на сбор. Александр Петраков ждет игроков Динамо.
Михаил Мудрик получил травму перед отъездом в расположение сборной Украины.
Шахтер спасся от поражения в последнем матче турне: дебют украинца за Хайдук, потеря Мудрика, Ракицкий – капитан.
Мир
Милан и Интер синхронными победами удерживают чемпионскую интригу, Болонья шокировала очередного фаворита.
Эвертон сенсационно обыграл Челси: Миколенко заставил Лэмпарда выругаться и чуть не превратился из титана в антигероя матча жизни в АПЛ из-за ужасного промаха.
Барселона удержала победу над Мальоркой – каталонцы прервали серию домашних поражений и вышли на вторую позицию.