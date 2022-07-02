Главные новости 1 июля: новый контракт Салаха, первый день трансферного окна – легионеры уходят из Динамо и Шахтера
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в пятницу, 1 июля.
Война России против Украины
Президент и тренер детского клуба погиб в результате ракетных обстрелов Одесщины.
"Это заставило меня вспомнить сцены 1939-1945 годов": Луческу испытывает стыд из-за войны в Украине.
Россия напала на Украину: Динамо и Шахтер массово теряют игроков, некоторые матчи УПЛ будут играть в Европе (LIVE)
Официальные трансферы
Алессандро Флоренци: Рома ⇒ Милан
Захедитабар Шахаб: Заря ⇒ Академия Пушкаша
Эрик Рамирес: Динамо ⇒ Слован
Георгий Цитаишвили: Динамо ⇒ Лех
Хвича Кварцехелия: Динамо Батуми ⇒ Наполи
Маркос Антонио: Шахтер ⇒ Лацио
Тете: Шахтер ⇒ Лион
Андре Онана: Аякс ⇒ Интер
Генрих Мхитарян: Роман ⇒ Интер
Ришарлисон: Эвертон ⇒ Тоттенхэм
Корентен Толиссо: Бавария ⇒ Лион
Педринью: Шахтер ⇒ Атлетико Минейро
Витинья: Порту ⇒ ПСЖ
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