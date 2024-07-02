Главные новости 1 июля: Франция и Португалия вышли в четвертьфинал Евро, Жирона ищет замену Довбику
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 1 июля.
Евро-2024
Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры и потеряла лидера из-за дисквалификации.
Португалия прорвалась в четвертьфинал Евро-2024 – Роналду не забил пенальти, Словения дотянула до серии, промах Вербича
УЕФА может дисквалифицировать Беллингема за непристойное празднование гола в матче против Словакии – расследование инцидента уже началось.
Украина и мир
Ротань вызвал в олимпийскую сборную Украины трех игроков Руха, Динамо решило отпустить только двоих, Заря отпустит своего лидера при одном условии.
Динамо планирует подписать еще одного лидера СК Днепр-1 – в конкурентах Карпаты и Шахтер.
Довбику подыскали сразу две альтернативы – Жирона нацелилась на "палача" Лунина и сенсационного бомбардира.
Йовичевич трогательно попрощался с клубом из Саудовской Аравии.
Копа Америка-2024: форвард Динамо голом вывел Венесуэлу в четвертьфинал, Мексика неожиданно оступилась с Эквадором.