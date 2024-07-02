Евро-2024

Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры и потеряла лидера из-за дисквалификации.

Португалия прорвалась в четвертьфинал Евро-2024 – Роналду не забил пенальти, Словения дотянула до серии, промах Вербича

УЕФА может дисквалифицировать Беллингема за непристойное празднование гола в матче против Словакии – расследование инцидента уже началось.

Украина и мир

Ротань вызвал в олимпийскую сборную Украины трех игроков Руха, Динамо решило отпустить только двоих, Заря отпустит своего лидера при одном условии.

Динамо планирует подписать еще одного лидера СК Днепр-1 – в конкурентах Карпаты и Шахтер.

Довбику подыскали сразу две альтернативы – Жирона нацелилась на "палача" Лунина и сенсационного бомбардира.

Йовичевич трогательно попрощался с клубом из Саудовской Аравии.

Копа Америка-2024: форвард Динамо голом вывел Венесуэлу в четвертьфинал, Мексика неожиданно оступилась с Эквадором.