"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 1 августа.

Украина

Колос победил Кривбасс в матче-открытии УПЛ – Цуриков мог забить гениальный гол, Бурда открыл счет и травмировался.

Рух в большинстве вырвал победу над Полтавой – дебютанты УПЛ отличились в обоих воротах.

Александрия официально получила наказание от УЕФА после матча с Партизаном.

Металлист 1925 пригрозил игроку, который самовольно выехал за границу – он должен вернуться к четкой дате.

Динамо отпустило игрока в Александрию.

Новичок УПЛ объявил о трансфере экс-игрока Шахтера.

Мир

Месси определился с клубом на следующие сезоны – Лео бросает вызов Роналду.

Звезду ПСЖ хотят посадить за решетку на 15 лет – прокуратура просит суд выдвинуть официальные обвинения.

Интер получил отказ по трансферу суперзвезды Серии А – игрок демонстративно давит на свой клуб.

Эксклюзивы Футбол 24

"Було б сміху на всю Європу": Маркевич – про єврокубки і наступних суперників Динамо, Шахтаря та Полісся.

"Особистих цілей у мене немає": Калюжний – про Металіст 1925, сенсацію з Борусією М і місце в стартовому складі.

"Я йому довіряю": Бартуловіч обрав нового капітана Металіста 1925 і анонсує чергові трансфери.

"Не хочу забігати наперед, а то ще раптом…": Шабанов – про переживання перед стартом і переїзд у Житомир.