Главные новости 1 августа: УПЛ стартовала победами хозяев, УЕФА наказал Александрию, новый контракт Месси
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 1 августа.
Украина
Колос победил Кривбасс в матче-открытии УПЛ – Цуриков мог забить гениальный гол, Бурда открыл счет и травмировался.
Рух в большинстве вырвал победу над Полтавой – дебютанты УПЛ отличились в обоих воротах.
Александрия официально получила наказание от УЕФА после матча с Партизаном.
Металлист 1925 пригрозил игроку, который самовольно выехал за границу – он должен вернуться к четкой дате.
Динамо отпустило игрока в Александрию.
Новичок УПЛ объявил о трансфере экс-игрока Шахтера.
Мир
Месси определился с клубом на следующие сезоны – Лео бросает вызов Роналду.
Звезду ПСЖ хотят посадить за решетку на 15 лет – прокуратура просит суд выдвинуть официальные обвинения.
Интер получил отказ по трансферу суперзвезды Серии А – игрок демонстративно давит на свой клуб.
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