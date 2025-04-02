Главные новости 1 апреля: Лунин в финале, фиаско Коваленко и Бущана, вылет Байера, первый полуфиналист Кубка Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 1 апреля 2025 года.
Украина
Кубок Украины: определился первый полуфиналист – это лишь 8-й подобный случай в истории.
Легионера Шахтера перевели в дубль клуба УПЛ после смены тренера.
Павелко находится за границей с прошлого года – экс-президента УАФ подозревают в хищении миллионов евро.
Звезды Шахтера не будет в сборной Украины – четкий ответ УАФ.
Украинцы за границей
Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби.
Бущан вылетел из Кубка СА от Бензема и Ко – дубль экс-звезды ПСЖ лишил украинца шанса на первый трофей.
Болонья сделала шаг к финалу Кубка Италии – Коваленко сыграл полный матч за Эмполи.
Трабзонспор разочаровался в украинце – он один из самых дорогих новичков в истории клуба.
АПЛ
Ноттингем дожал Манчестер Юнайтед в борьбе за Лигу чемпионов – экс-форвард "дьяволов" стал палачом, нефарт Магуайра.
Арсенал без Зинченко одолел Фулхэм – результативное возвращение звездного вингера "канониров".
Мир
Юношеская ЛЧ: одноклубники Зубкова и Сикана сенсационно прошли Интер, украинец вылетел от Зальцбурга.
Байер сенсационно вылетел из Кубка Германии от команды третьего дивизиона.
ПСЖ вышел в финал Кубка Франции – он совершил камбэк в матче с главной сенсацией турнира.