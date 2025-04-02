"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 1 апреля 2025 года.

Украина

Кубок Украины: определился первый полуфиналист – это лишь 8-й подобный случай в истории.

Легионера Шахтера перевели в дубль клуба УПЛ после смены тренера.

Павелко находится за границей с прошлого года – экс-президента УАФ подозревают в хищении миллионов евро.

Звезды Шахтера не будет в сборной Украины – четкий ответ УАФ.

Украинцы за границей

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби.

Бущан вылетел из Кубка СА от Бензема и Ко – дубль экс-звезды ПСЖ лишил украинца шанса на первый трофей.

Болонья сделала шаг к финалу Кубка Италии – Коваленко сыграл полный матч за Эмполи.

Трабзонспор разочаровался в украинце – он один из самых дорогих новичков в истории клуба.

АПЛ

Ноттингем дожал Манчестер Юнайтед в борьбе за Лигу чемпионов – экс-форвард "дьяволов" стал палачом, нефарт Магуайра.

Арсенал без Зинченко одолел Фулхэм – результативное возвращение звездного вингера "канониров".

Мир

Юношеская ЛЧ: одноклубники Зубкова и Сикана сенсационно прошли Интер, украинец вылетел от Зальцбурга.

Байер сенсационно вылетел из Кубка Германии от команды третьего дивизиона.

ПСЖ вышел в финал Кубка Франции – он совершил камбэк в матче с главной сенсацией турнира.