Главные новости 1 апреля: Динамо выехало из Украины, бразилец Шахтера перешел в Реал, жеребьевка ЧМ-2022
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 1 апреля.
Война Украины против России
Сергей Палкин получил официальное разрешение на выезд за границу – Шахтер объяснил важную миссию функционера. Легенда Шахтера потерял дом в Мариуполе в результате обстрелов – шокирующие кадры..
Украина просила ФИФА исключить Россию из организации – Федерация приняла сторону агрессоров.
Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)
ЧМ-2022
Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке.
Украина на ЧМ: известен календарь команды Петракова в случае выхода в финальную стадию.
Александр Петраков настроен серьезно подготовить команду к плей-офф квалификации на Мундиаль. Для этого сборная Украины может сыграть товарищеские матчи с грандами АПЛ.
УПЛ
Динамо официально подтвердило отъезд из Украины. Киевляне уже прибыли в Бухарест, где будут готовиться к ряду товарищеских матчей. Президент клуба Игорь Суркис заверил, что ни один украинец не будет продан.ни один украинец не будет продан.
Трансферы: Динамо вернуло Витиньо в предыдущий клуб. Шахтер закрыл переход Тобиаса в Реал. Металлист 1925 года отпустил звездного хавбека в Бразилию.
Игорь Цыганик сообщил, что луганская Заря может прекратить существование.