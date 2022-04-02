Война Украины против России

Сергей Палкин получил официальное разрешение на выезд за границу – Шахтер объяснил важную миссию функционера. Легенда Шахтера потерял дом в Мариуполе в результате обстрелов – шокирующие кадры..

Украина просила ФИФА исключить Россию из организации – Федерация приняла сторону агрессоров.

Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)

ЧМ-2022

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке.

Украина на ЧМ: известен календарь команды Петракова в случае выхода в финальную стадию.

Александр Петраков настроен серьезно подготовить команду к плей-офф квалификации на Мундиаль. Для этого сборная Украины может сыграть товарищеские матчи с грандами АПЛ.

УПЛ

Динамо официально подтвердило отъезд из Украины. Киевляне уже прибыли в Бухарест, где будут готовиться к ряду товарищеских матчей. Президент клуба Игорь Суркис заверил, что ни один украинец не будет продан.ни один украинец не будет продан.

Трансферы: Динамо вернуло Витиньо в предыдущий клуб. Шахтер закрыл переход Тобиаса в Реал. Металлист 1925 года отпустил звездного хавбека в Бразилию.

Игорь Цыганик сообщил, что луганская Заря может прекратить существование.