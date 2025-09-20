Топ-чемпионаты

Бетис уверенно одолел Сосьедад, прервав безвыигрышную серию – баски до сих пор не знают побед в сезоне.

Белотти оформил дубль и принес Кальяри волевую победу над Лечче.

Штутгарт победил Санкт-Паули – "пираты" потерпели первое поражение, но остались в зоне ЛЧ.

Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за выборов в Барселоне – Забарный рискует потерять тренера, который его приглашал.

Украина

Продолжаются разборки между Артемом Кравцом и Динамо. Экс-форвард и менеджер утверждает, что клуб требует от него и Хачериди компенсацию за Себальоса. В Динамо лаконично отреагировали на скандальные заявления.

Украинцы за границей

Мудрик может сменить вид спорта после дисквалификации – хочет принять участие в Олимпийских играх.

Украинский форвард отметился дублем в Европе – за 33 минуты прибил 28-кратного чемпиона страны (ВИДЕО).