Главные новости 19 сентября: Мудрик может податься в другой вид спорта, разборки Динамо и Кравца, сенсации в зоне ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 19 сентября.
Топ-чемпионаты
Бетис уверенно одолел Сосьедад, прервав безвыигрышную серию – баски до сих пор не знают побед в сезоне.
Белотти оформил дубль и принес Кальяри волевую победу над Лечче.
Штутгарт победил Санкт-Паули – "пираты" потерпели первое поражение, но остались в зоне ЛЧ.
Луис Энрике может покинуть ПСЖ из-за выборов в Барселоне – Забарный рискует потерять тренера, который его приглашал.
Украина
Продолжаются разборки между Артемом Кравцом и Динамо. Экс-форвард и менеджер утверждает, что клуб требует от него и Хачериди компенсацию за Себальоса. В Динамо лаконично отреагировали на скандальные заявления.
Украинцы за границей
Мудрик может сменить вид спорта после дисквалификации – хочет принять участие в Олимпийских играх.
Украинский форвард отметился дублем в Европе – за 33 минуты прибил 28-кратного чемпиона страны (ВИДЕО).