Главные новости 19 октября: Киев в ожидании поединка Динамо и Ювентуса, Беседин вернулся к тренировкам
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 октября.
Динамо – Ювентус
Действующий чемпион Италии прибыл в Киев и обнародовал заявку на игру с Динамо. Тренер Юве Андреа Пирло не скупился на комплименты наставнику "бело-синих".
В свою очередь руководитель Динамо Мирча Луческу также провел пресс-конференцию, где ответил на важные вопросы перед матчем. Киевляне провели вечернюю тренировку перед боем с Ювентусом.
Динамо дало окончательный ответ относительно зрителей на матче Лиги чемпионов. Ультрас "бело-синих" неожиданно призвали фанатов прийти на матч.
Европа
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