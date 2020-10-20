Динамо – Ювентус

Действующий чемпион Италии прибыл в Киев и обнародовал заявку на игру с Динамо. Тренер Юве Андреа Пирло не скупился на комплименты наставнику "бело-синих".

В свою очередь руководитель Динамо Мирча Луческу также провел пресс-конференцию, где ответил на важные вопросы перед матчем. Киевляне провели вечернюю тренировку перед боем с Ювентусом.

Динамо дало окончательный ответ относительно зрителей на матче Лиги чемпионов. Ультрас "бело-синих" неожиданно призвали фанатов прийти на матч.

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