Главные новости 19 ноября: Украина упрочила позиции в рейтинге ФИФА, Динамо разгромило Черноморец, Бавария проиграла
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 19 ноября.
Украина
Динамо уничтожило Черноморец с неприличным счетом – Витинью, Гармаш, Шкурин и Ко в огне, Шахтер снова позади.
Украинский тренер Олег Старинский выиграл экзотический чемпионат – шесть лет ожидания, эмоциональное празднование со слезами на глазах
Украинка Ольга Овдийчук забила лучший гол недели в Лиге чемпионов – видео роскошного удара
"Забивав Спартаку на будь-який смак – реагував на червону форму": власник лазні, який міг стати легендою Динамо і Карпат
ЧМ-2022
Сборная Украины после победы над Боснией и Герцеговиной вернулась в топ-25 сильнейших сборных рейтинга ФИФА.
Легендарный Оскар Табарес официально уволен из сборной Уругвая после 15 лет сотрудничества.
Андрей Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины
Мир
Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов.
Зинедин Зидан подогревает слухи о своем возможном назначении в Манчестер Юнайтед. Француз принялся за изучение английского.
Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду