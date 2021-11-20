Украина

Динамо уничтожило Черноморец с неприличным счетом – Витинью, Гармаш, Шкурин и Ко в огне, Шахтер снова позади.

Украинский тренер Олег Старинский выиграл экзотический чемпионат – шесть лет ожидания, эмоциональное празднование со слезами на глазах

Украинка Ольга Овдийчук забила лучший гол недели в Лиге чемпионов – видео роскошного удара

"Забивав Спартаку на будь-який смак – реагував на червону форму": власник лазні, який міг стати легендою Динамо і Карпат

ЧМ-2022

Сборная Украины после победы над Боснией и Герцеговиной вернулась в топ-25 сильнейших сборных рейтинга ФИФА.

Легендарный Оскар Табарес официально уволен из сборной Уругвая после 15 лет сотрудничества.

Андрей Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины

Мир

Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов.

Зинедин Зидан подогревает слухи о своем возможном назначении в Манчестер Юнайтед. Француз принялся за изучение английского.

Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду